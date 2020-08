Sumudica o DESFIINTEAZA pe Craiova dupa umilinta din Europa League: "Au ras in Turcia de mine! Credem ca daca l-am luat pe Nistor am castigat campionatul!"

Universitatea Craiova a fost eliminata din primul tur preliminar Europa League de Locomotive Tbilisi, dupa ce a pierdut in Georgia cu scorul de 1-2.

Marius Sumudica considera ca echipele din Romania ar trebui sa invete de la CFR, care mereu a fost ancorata in realitatate. Antrenorul lui Gaziantep a declarat ca atat aducerea lui Bergodi cat si transferurile facute, nu o putea face pe Craiova campioana.

"A fost o surpriza neplacuta ce s-a intampla cu Craiova. Imi pare rau, inca lipseste experienta asta internationala, doar cu entuziasm nu poti emite pretentii. Entuziasmul e ok, toata lumea Craiova in sus, Craiova in jos, adica din punctul asta de vedere trebuie sa fii cu picioarele pe pamant. Alte echipa ar trebuie sa invete de la CFR care domina fotbalul romanesc si sa nu se mai umfle ca aprind unii 3 artificii in fata autocarului si dai din maini, suntem cei mai frumosi, mirosim cel mai bine, conducem cele mai frumoase masini si avem cele mai frumoase femei.

Nu e asa, unele zone ale tarii trebuie sa se trezeasca la realitate si trebuie sa intelegi ca fotbalul te pedepseste. Facem niste transferuri, aducem un antrentor cu "Catenaccio", care stie sa puna echipa in teren, eu il respect pe domnul Bergodi, il respect si nu vorbesc urat despre el, dar nu se rezolva asa problemele. Credem ca daca l-am luat pe Nistor si am mai luat nu mai stiu ce, gata, Craiova a luat campionatul, nu e asa ca uite te-a batut CFR acasa cand trebuia sa castigi campionatul si te-a batut o echipa din Tbilisi care de 12 ani nu a jucat in cupele europene. Din pacate am intrat in istorie", a declarat antrenorul roman pentru DigiSport.

De asemenea, Sumudica a spus ca jucatorii lui de la Gaziantep au ras de el dupa eliminarea Craiovei.

"M-au luat prin Turcia la caterinca. Se uitau si jucatorii pe aici si imi spuneau: cum e posibil. Eu le mai pun pe YouTube cand fac analiza jocului, le pun galeria Rapidului, le pun ce se intampla la Craiova, Ce stadioane aveam. Ei spun ce stadioane aveti voi in Romania. Ma iau la misto. Acum, ce sa ii mai iau la misto, ca ma iau ei", a spus Sumudica.