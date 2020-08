Vise si pârțuri. Fotbalul impostorilor din Liga 1 incearca iar sa ne minta: cum respira coma in asternuturile celor care ne iau de fraieri si cum arata dezastrul din Europa pentru Craiova si CFR

Craiova si CFR si-au schimbat istoria in 3 saptamani. Cluburile facute din declaratii au cazut la primul vant.

Deplasarea in Georgia pentru meciul cu Lokomotiv Tbilisi ar fi trebuit sa fie pentru noua Craiova de Europa echivalentul unui seism provocat de un gaz intestinal serios. Atat si nimic mai mult. In schimb, meciul cu Lokomotiv Tbilisi a aratat toate slabiciunile unui sistem fals, bazat pe fotbalul imaginat, si nu pe jocul in sine. Nu pe strategie, nu pe logica, nu pe fotbal. Desi s-a facut ca nu-si da seama, Craiova si-a aratat limitele subtiri inca din playoff, cand a convins in doar cateva partide, dar a esuat lamentabil in fata unui CFR si el departe de a fi extraordinar.

Campionatul scade, fotbalul dispare. In fumul tortelor pe care fanii le-au adus pentru petrecerea ratata de titlu, Craiova s-a gandit ca poate reinventa o campioana. Poate va si castiga Liga 1 anul asta, obiectivul e acolo si copia de om sarac a trofeului Champions League poate ajunge pe Oblemenco. Oltenii isi pacalesc suporterii si pe restul fanilor care vor ca Europa sa tina mai mult de cateva saptamani pentru Liga 1.

Situatia dureaza de ani buni, fara ca cineva sa dea macar impresia ca se prinde de farsa. Marketingul arata decent, lucru care nu se intampla in alte locuri. Leul e acolo, face poze si selfieuri, clubul aduna lumea si umple orasul. Tot acolo sunt si ironiile cu oi, razboiul cu Mititelu si Craiova cealalta sau arogantele fata de rivali.

Banii din drepturile TV sunt tot acolo. Suma uriasa injectata de televiziuni in cluburile din Romania distruge, in loc sa ridice. Pentru ca echipele si liderii lor majoritar incompetenti prefera sa se ascunda in spatele sertarelor umplute de broascasteri. Pentru nivelul de fotbal oferit, 30 de milioane de euro in Liga 1 sunt aur in lada cu resturi. LPF asista cu la fel de multa incompetenta ca intotdeauna, fara sa aiba vreo idee pentru regasirea competitiei care cade izbita de stanci.

La Craiova se transfera mediocru de ani de zile, dar rezultatele din derby-urile saraciei de fotbal salveaza cel putin aparentele. Intoarcerile din drum ale esuatilor si 'achizitiile' de cost 0 nu pot fi detalii care cresc nivelul, ci doar surse de scadere continua, de abureala.

Lucrurile se vor linisti insa repede la Craiova. Se vor gasi explicatii proaste care vor reusi inca o data sa pacaleasca. Oamenii au uitat deja ca Universitatea noua a jucat meciurile de Europa din anii trecuti cu jucatori pe care i-a indepartat imediat. De ce? Pentru ca nu mai aveau loc nici in echipa modesta pe care o au de fapt. Daca s-a intamplat de fiecare data pana acum, de ce n-ar mai exista o 'data viitoare'? Promisiuni si ciupeala, a mers si o sa mearga. E gratuit, asa cum le place tuturor celor care stau cu mana intinsa in sute de directii, cerand bani si ajutoare fara sa ofere nimic la schimb.

Macar Craiova nu ni i-a promis pe Balotelli si Stanciu. De Champions League nu mai avem parte nici cat sa ascultam imnul pana la capat. In loc sa taca mincinos asa cum face aproape mereu, CFR a dechis gura prin patronul ei dupa al 3-lea titlu castigat la rand in Romania. Balotelli si Stanciu, alte vanturi care au dat bine in titluri si s-au oprit acolo. Tot acolo s-a oprit si planul de Champions League al Clujului. Atat a fost si atat a durat, 5 minute, atat cat a vorbit Nelutu Varga in direct la Look.

Apoi, CFR-ul s-a pus pe aruncat cu undita sub ea, in playout. Debeljuh, luat pe bani de pizza, si Vojtus sunt marile transferuri care vor schimba lumea lesinatilor dupa minciuni. Desigur, ambii atacanti sunt solutii foarte bune pentru Liga 1. Dar ce e Liga 1 cand se joaca la fel ca-n Liga a 2-a? Ce mai e Liga 1 cand pui Europa doar la timpul trecut si asculti muzica de Champions League doar in versiunea manea?



CFR a rezistat la un nivel extraterestru pentru valoarea individuala a jucatorilor ei datorita "stresului" Petrescu si a spiritului fantastic de grup. Barbati care stiu ce vor de la viata, asta a fost mesajul pe care CFR l-a transmis permanent in ultimul an.

Dar CFR este, la randul ei, un antiexemplu de club mare. E doar o pacaleala care tine datorita lui Petrescu si a ceea ce a mai ramas bun dintr-un lot consumat, obosit, frustrat. CFR e campioana in ultimii 3 ani, dar e aceeasi echipa care isi minte constant jucatorii cu plata salariilor, care vorbeste de Champions League si transferuri mari, dar care nu e in stare sa-si pregateasca lotul niciodata.

Tot CFR e prietena si cu greselile multe facute de arbitri in favoarea ei, la fel cum a fost si Craiova sezonul trecut. Tot CFR isi umileste jucatorii U21 neluandu-i nici macar in deplasarile europene si explicandu-le cat sunt de slabi si ca joaca in campionat doar pentru ca exista nenorocita aia de regula. Tot CFR e echipa care uita sa le spuna un 'multumesc' jucatorilor care au ajutat-o esential sa ajunga la trofee, tot CFR e clubul care se lupta permanent sa nege evidenta si sa incurajeze informatiile inexacte.

Boli pleaca, vine, apoi face un meci dezastruos cu Dinamo Zagreb. Djokovic isi cere banii in direct, dar in discursul public al clubului mai e un 'salariut' de luat, dac-o fi si ala. Pascanu nu si-a incasat drepturile de luni de zile, dupa ce i s-a spus ca e slab si ca n-are loc la CFR. Arlauskis a plecat terminat psihic. Petrescu se plange ca l-a pierdut pe Tucudean, desi l-a folosit 25 de minute in playoff. Super Dan se plange de toate, de fapt. De la cum a crescut internationala malteza de la Floriana la zgomotul pe care-l face latratul cainilor din curtile vecine si decoloratul luminii de la semafoarele din Cluj. Nu zambiti, asta urmeaza.



Cum sa minti ca vrei in Europa cand tu propui cea mai slaba versiune a ta tocmai cand se tin calificarile? Cat mai tine in Romania felul asta de a face fotbal? Coma respira in asternuturi. Succes la nemurire. Istoria anului 2020 o sa va tina minte.