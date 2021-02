"Campionatul Italiei este prea puternic pentru Dennis Man!" Verdict DUR pentru 'perla' lui Becali dupa al doilea meci in Serie A 

Dennis Man a fost transferat in aceasta iarna de Parma pentru 13 milioane de euro.

Fostul fotbalist de la FCSB nu a impresionat dupa primele meciuri in Serie A, iar jurnalistii italieni nu s-au aratat incantati de evolutia lui.

Fostul portar Helmut Duckadam a declarat ca, din punctul sau de vedere, Dennis Man nu va face o figura frumoasa in Italia, campionatul fiind mult prea puternic pentru tanara 'perla' a lui Becali.

"Am vazut meciul Parmei cu Bologna. De ce sa fiu surprins de evolutia slaba a lui Dennis Man? Transferul in Serie A este o palarie mult prea mare pentru el. Campionatul Italiei este prea puternic pentru Dennis Man, sa fim seriosi. Acum, el are nevoie si de timp sa se adapteze acolo, dar sunt convins ca ii va fi foarte greu.

In schimb, Mihaila este un fotbalist bun pe contraatac si de aceea a ajuns sa aiba ocazii de gol. El poate sa aiba mai mult succes la Parma, pentru ca are un alt profil fata de Man", a declarat Helmut Duckadam, potrivit ProSport.

Aceste afirmatii au fost intarite si de reactiile jurnalistilor italieni, care au apreciat mai mult prestatia lui Mihaila din meciul cu Bologna, desi fostul jucator al Universitatii Craiova a jucat mai putin decat Man.

Urmatoarea partida a celor de la Parma este programata luni, 15 februarie, pe terenul Veronei.