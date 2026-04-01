Antrenorul Filipe Coelho (45 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova pentru încă un an.

Filipe Coelho, decizie majoră pentru viitorul său

Angajamentul precedent al tehnicianului portughez era valabil până la finalul stagiunii curente, existând opțiunea de prelungire pentru încă un an.

„Liderul vestiarului Științei continuă misiunea în Cetatea Băniei! Filipe Coelho a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova pentru încă un an. Mult succes în continuare, Mister!

Alături de el, aceeași linie de front: antrenorii secunzi, Bruno Romao și Markus Berger”, au comunicat reprezentanții clubului oltean, prin intermediul rețelelor sociale.

Coelho, început promițător în Bănie

Filipe Coelho a venit în noiembrie 2025 la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi. De atunci, portughezul a înregistrat 13 victorii, cinci remize și patru victorii.

Universitatea Craiova se află pe locul doi în Superliga României, cu 33 de puncte, la egalitate cu liderul „U” Cluj. Craiova luptă și pentru Cupa României, unde o va întâlni în semifinale pe Dinamo.

Oltenii vor reveni după pauza internațională pe teren propriu contra celor de la CFR Cluj, pe 6 aprilie, de la 20:30. Confruntarea din etapa a treia a play-off-ului va avea loc pe „Ion Oblemenco”.