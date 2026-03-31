Alexandru Meszar, acționarul majoritar al celor de la UTA Arad, și-a manifestat în mai multe rânduri intenția de a vinde clubul sau, cel puțin, o parte din acțiunile echipei de pe ”Francisc Neuman”.

Omul de afaceri nu are sprijinul dorit din partea autorităților locale și spune că, în această perioadă, a avut mici ”tatonări” pe subiectul vânzării clubului, dar nu a fost vorba despre negocieri concrete.

Alexandru Meszar vrea să vândă UTA Arad: ”Mi-e foarte greu, nu am sprijin”

Chiar dacă este pe locul opt și are șanse bune de a încheia play-out-ul în zona primelor două locuri, UTA Arad nu poate participa la barajul pentru Conference League. Clubul nu a aplicat nici în acest sezon pentru licența UEFA.

„Mici solicitări au fost, dar nu am stat la masă cu nimeni. Eu o să aștept și nu cedez până când nu se va întâmpla acest lucru. Sunt singur, mi-e foarte greu, nu am sprijinul autorităților pe măsura altor cluburi unde 30-40-50 la sută este asigurat de bugetul public. La mine, 10 la sută, iar restul trebuie să produc.

Suntem o echipă care în fiecare an se bate la primele 7-8 locuri, nu mai vorbesc de palmares, infrastructură, tradiție, de academie... suntem în regulă din toate punctele de vedere, doar o singură problemă este: că sunt singur”, a spus Alexandru Meszar, pentru Sport.ro.

UTA Arad a pierdut primul loc din play-out, după ce a cedat în ultima etapă pe Arena Națională, cu FCSB, scor 1-0. Rămâne pe locul opt cu 25 de puncte, la un punct în fața celor de la FC Botoșani.

Echipa pregătită de Adrian Mihalcea va juca în următoarea rundă pe teren propriu, în compania ultimei clasate Metaloglobus, care vine după o serie bună, de trei meciuri fără înfrângere în campionat.