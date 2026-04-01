Naţionala Italiei, cvadruplă campioană mondială, a ratat calificarea la Cupa Mondială de fotbal pentru a treia oară la rând, după ce a fost învinsă de Bosnia-Herţegovina cu scorul de 4-1, la loviturile de departajare, marţi seara, la Zenica, în finala barajului european A, în care scorul a fost egal, 1-1, după cele 90 de minute şi după prelungiri.

Squadra Azzurra a deschis scorul la Zenica prin Moise Kean (15), dar situaţia s-a schimbat în finalul primei reprize, când fundaşul Alessandro Bastoni a fost eliminat (41).

Bosniacii au dominat şi au reuşit egalarea prin Haris Tabakovic (79), iar apoi s-au impus la loviturile de departajare cu 4-1.

Benjamin Tahirovic, Haris Tabakovic, Kerim Alajbegovic şi Esmir Bajraktarevic l-au învins pe Gianluigi Donnarumma, în timp ce echipa lui Gennaro Gattuso a transformat doar prin Sandro Tonali, iar Francesco Pio Esposito şi Bryan Cristante au ratat.

Jovo Lukic, golgheterul campionatului României, la Mondial

Golgheterul Superligii României, Jovo Lukic de la U Cluj, a fost în lotul naționalei, dar nu a jucat în meciurile din baraj.

Însă contul oficial Superliga i-a dedicat o postare: ”🇧🇦 He is from Bosnia, going to America! 🇺🇸”, cu mențiunea că, ”prezent în lotul lărgit în calificarea istorică la Mondiale, Jovo Lukic trăiește cu speranța unei convocări la World Cup 2026!”.

În acest sezon, atacantul bosniac a înscris 16 goluri în 27 de meciuri jucate în Superligă.