Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României, pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie.



Tudor Băluță a deschis scorul în minutul 37 al meciului, ca Louis Munteanu să restabilească egalitatea în actul secund al confruntării, mai exact în minutul 51.



Ce nu s-a văzut la TV: gestul făcut de Filipe Coelho imediat după Craiova - CFR Cluj



După ce s-a terminat meciul, jucătorii Universității Craiova au mers să salute galeria. Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, a rămas stană de piatră la marginea terenului (VEZI GALERIA FOTO de mai jos)

