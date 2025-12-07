GALERIE FOTO Ce nu s-a văzut la TV: gestul făcut de Filipe Coelho imediat după Craiova - CFR Cluj

Ce nu s-a văzut la TV: gestul făcut de Filipe Coelho imediat după Craiova - CFR Cluj
Universitatea Craiova - CFR Cluj s-a încheiat 1-1. 

Universitatea Craiovafilipe coelhoSuperligaCFR ClujIon Oblemenco
Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României, pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie.

Tudor Băluță a deschis scorul în minutul 37 al meciului, ca Louis Munteanu să restabilească egalitatea în actul secund al confruntării, mai exact în minutul 51.

După ce s-a terminat meciul, jucătorii Universității Craiova au mers să salute galeria. Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, a rămas stană de piatră la marginea terenului (VEZI GALERIA FOTO de mai jos)

Foto: Corespondenți Pro TV

Tehnicianul portughez a semnat cu Universitatea Craiova în noiembrie, după ce echipa din Bănie s-a despărțit de Mirel Rădoi. Coelho a bifat cinci meciuri până acum pe banca oltenilor și a înregistrat o medie de 2,2 puncte pe meci.

Cum arată clasamentul

Craiova - CFR 1-1 și FCSB - Dinamo 0-0 le-au dat un motiv în plus de bucurie celor de la Rapid înainte de meciul din runda #19 cu FC Botoșani, din deplasare, de luni seară.

Giuleștenii pot profita de faptul că Dinamo și Craiova au obținut doar un punct în ultima etapă și pot ajunge, dacă bat la Botoșani, la șase lungimi de locul 3 (Dinamo), la șapte lungimi de locul 4 (Universitatea Craiova) și la cinci lungimi de locul 2 (FC Botoșani).

