Campioana României nu a prins ”TOP 6” și vrea să salveze sezonul câștigând play-out-ul și, implicit, barajul de calificare în Conference League, în care trebuie să învingă două echipe. Mirel Rădoi (45 de ani) și-a asumat această misiune și va fi antrenor la FCSB cel puțin până la finele acestui sezon.

În următoarea etapă din play-out, FCSB va avea un test dificil, în compania celor de la FC Botoșani, una dintre echipele cu pretenții din zona play-out-ului. Aflată pe locul nouă, echipa patronată de Valeriu Iftime se gândește la victorie în meciul pe care-l va disputa pe teren propriu, cu un stadion plin.

Valeriu Iftime: ”Lumea vrea FCSB-ul la Botoșani”

Finanțatorul echipei a dezvăluit că a primit foarte multe solicitări de bilete la această partidă și a spus că FCSB este, chiar și din play-out, o ”rețetă financiară” bună pentru competitoarele din Superligă.

”Când jucăm acest meci, e important chiar dacă e amical. La câte solicitări de bilete am, înseamnă că lumea vrea FCSB-ul la Botoșani. După ce am picat cu ei în play-out, o rețetă financiară cu FCSB e bună pentru oricine.

La meciul cu FCSB se vând toate biletele, lumea nu înțelegere că e play-out, play-off, ei înțeleg că joacă FCSB la Botoșani. De aia cred că brand-ul ăsta trebuie protejat, credeți-mă. Nicio echipă din România nu poate să creeze emulația asta”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Kevin Ciubotaru ar putea ajunge la FCSB

Pentru sezonul următor, Gigi Becali pregătește deja mai multe întăriri. Mai mulți jucători vor pleca de la echipă, iar pe lista venirilor s-ar putea număra și un jucător din Superligă. Kevin Ciubotaru (22 de ani), fundașul stânga de la Hermannstadt, va fi un subiect de discuție între FCSB și gruparea sibiană în vară, după cum dezvăluit Claudiu Rotar.

„(n.r. - Cu FCSB a mai fost ceva?) Nu, a rămas că discutăm în vară. Să se concentreze la echipa de club, să scoatem echipa. Prioritar este să evităm locurile de baraj”, a spus Claudiu Rotar, acționarul lui Hermannstadt, pentru Sport.ro.

Apărătorul de 22 de ani are 31 de partide jucate în tricoul formației sibiene în acest sezon și a reușit două pase decisive. 400.000 de euro este cota jucătorului selecționat de Mircea Lucescu în lotul naționalei României.