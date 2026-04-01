Ultima echipă antrenată de ”Briliant” a fost Petrolul Ploiești, pe care a preluat-o la sfârșitul lui decembrie 2024 și de la care a plecat la mijlocul lui martie 2025.

Pe banca ”lupilor galbeni”, fostul internațional român a bifat 10 apariții și și-a trecut în cont o medie de 0,9 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Mutu, șocat de numirea unui antrenor în Superliga: ”Mă iei la mișto?”

După Mutu, Petrolul a încercat cu Mehmet Topal, Liviu Ciobotariu, Carmel Bărbulescu (interimar) și Eugen Neagoe. Doar că Neagoe a plecat la sfârșitul lunii trecute, iar în locul său a revenit turcul Mehmet Topal, care va bifa al treilea mandat.

Adrian Mutu a rămas uimit de revenirea lui Topal la Ploiești și a evidențiat că nu înțelege de ce mai pleacă turcul dacă e văzut în continuare drept o alternativă viabilă de conducerea petrolistă.

”Eu m-am întâlnit cu cineva când mă întorceam din Turcia. Mi-a zis dacă am auzit că s-a terminat cu Eugen Neagoe. Și am întrebat pe cine pun? Eram curios. Mi-a zis Mehmet Topal.

I-am spus: 'Hai, mă! Mă iei la mișto? Păi, de ce mai pleacă, mă?' Eu cred că el încearcă să găsească la el ceva acolo, că e un jucător cunoscut. A fost un mijlocaș defensiv acolo. Tot vine aici. Dacă îi salvează, să rămână”, a spus Mutu, potrivit digisport.

