Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la 20:30, în a doua etapă din play-off-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, oltenii au înregistrat toate cele trei puncte.

Filipe Coelho, reacție categorică după 1-0 cu Dinamo: ”Asta le-am spus jucătorilor”

Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a comentat victoria cu Dinamo și a oferit și un mesaj naționalei României, care o va întâlni săptămâna viitoare pe Turcia în barajul pentru calificarea la CM 2026.

”Sunt 3 puncte în faţa unei echipe bune, cu două momente diferite pe parcursul partidei, până şi după eliminare. A fost diferit, dar cred că este un rezultat corect. Nu am oferit şanse deosebite adversarului.

(n.r. Cât de greu a fost după eliminare? A fost şi schimbarea portarului la pauză) A fost un lucru pe care l-am pregătit la antrenamente. Câteodată se poate întâmpla aşa ceva. Am încercat să inoculez jucătorilor ideea că putem juca şi în inferioritate numerică. Lucrăm aceste lucruri la antrenamente pentru că sunt parte din fotbal. Bineînţeles că este diferit dacă avem nevoie să înscriem sau nu. Cred că ne-am descurcat foarte bine. Am avut un control, inclusiv emoţional, pe parcursul meciului.

(n.r. Cât de serioasă e accidentarea lui Isenko?) Nu ştiu, vom vedea.

Toate victoriile sunt importante. Cred că e important să ne păstrăm echilibrul. Nu considerăm că suntem o echipă slabă atunci când pierdem sau că suntem cei mai buni când câştigăm. Toate punctele vor fi dificil de obţinut, mai sunt opt meciuri, e timpul să ne odihnim puţin.

Cred că am luptat bine, corect, conform regulilor. În repriza a doua ştiam că vor construi cu fundaşii centrali, fără mare presiune. Jucătorii s-au achitat foarte bine de sarcini.

(n.r. Creţu a fost avertizat pe bancă) Nu mi s-a părut ceva ieşit din comun, fiecare echipă îşi doreşte să câştige.

Vreau să mai spun un lucru important. Îi doresc echipei naţionale tot binele. Sper că vom putea fi foarte mândri că echipa naţională (n.r. a României) va fi la Cupa Mondială”, a spus Coelho.