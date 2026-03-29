Hermannstadt, echipa pregătită de Dorinel Munteanu, speră în continuare la salvarea de la retrogradare după seria de rezultate bune din ultima perioadă. Sibienii au câștigat ultimele două meciuri din sezonul regulat, iar în play-out au o victorie (3-0 cu FC Botoșani) și o înfrângere (2-3 cu UTA Arad).

Chiar dacă rămân în continuare pe locul 15, direct retrogradabil, sibienii au planuri mari, spune acționarul Claudiu Rotar în dialog cu Sport.ro: obiectivul este salvarea directă de la retrogradare și evitarea locurilor de baraj!

Nu ar fi imposibil, având în vedere că punctele s-au înjumătățit după startul play-out-ului, dar lupta pentru salvarea de la retrogradare rămâne, în continuare, încinsă. Primul loc care asigură salvarea direct de la retrogradare este ocupat de Csikszereda, care este la cinci puncte distanță de Hermannstadt.

„Prioritar e să evităm locurile de baraj. Ne dorim să nu ajungem nici la baraj. Să vedem, să și reușim.

Avem cu Oțelul, acasă cu Farul... am arătat foarte bine cu Botoșaniul, echipa e în creștere de la meci la meci, sunt multe schimbări în lot”, a spus Claudiu Rotar, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Dorinel Munteanu a fost ”instalat” la Hermannstadt în luna decembrie, iar de atunci a bifat 15 meciuri: patru au fost victorii, două meciuri s-au încheiat la egalitate, iar nouă au fost înfrângeri.

Sibienii au un meci important imediat după reluarea campionatului. Se vor deplasa pe terenul celor de la Oțelul Galați, echipă aflată în criză de rezultate.

Gălățenii au două înfrângeri din tot atâtea partide în play-out și, cu 21 de puncte, se apropie de ”zona roșie” din Superligă.