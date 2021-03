Anuntul care ii va INFURIA pe suporterii-actionari ai lui Dinamo! Serdean a dat in judecata clubul! Ce cere fostul presedinte executiv

Dorin Serdean (51 ani) a luat o decizie care ii va enerva pe suporterii lui Dinamo.

Fostul presedinte executiv al 'cainilor' a dat clubul in judecata, contestand modul in care a fost concediat de suporterii din DDB in luna ianuarie, anunta Gazeta Sporturilor.

Astfel, Serdean reclama in instanta ilegitimitatea Consiliului de Administratie pe care Constantin Eftimescu il conduce si cere sa fie repus in functia de presedinte executiv al lui Dinamo.

Anuntul vine la cateva zile dupa ce Cortacero a anuntat ca se intoarce in Romania, pentru a fi repus in functia de presedinte al CA cu drept de semnatura. Speta se judeca joi, la Tribunalul Bucuresti.

Atat Cortacero, cat si fostul director general, Alex Couto, au anuntat ca se intorc la Bucuresti si cer justitiei din Romania sa fie repus in drepturile executive.