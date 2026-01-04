Genoa a deschis scorul în minutul 15, prin Colombo, însă oaspeții au restabilit egalitatea în minutul 38, prin Mehdi Leris.

Scorul nu s-a mai modificat, iar echipa patronată de Dan Șucu a ratat șansa de a se desprinde mai clar de zona roșie.



Daniele De Rossi a numit jucătorul care n-ar trebui să plece de la Genoa



După meci, De Rossi a insistat asupra importanței lui Vitinha, un semnal direct pentru acționarul majoritar al clubului, într-un context în care mercato-ul de iarnă este în plină desfășurare.



„Vitinha este cineva care nu se dă niciodată înapoi, este indispensabil pentru noi. Începând de mâine, vom fi pregătiți să analizăm meciul și să ne dăm seama cum putem pune atacanții în cele mai bune condiții posibile”, a declarat De Rossi pentru Sky Sport.



Vitinha are 17 apariții în 18 meciuri pentru Genoa în acest sezon de Serie A, cu două goluri marcate și o pasă decisivă.



Portughezul este sub contract până în vara lui 2028, iar clubul italian a plătit în 2024 suma de 8,3 milioane de euro pentru transferul său de la Marseille.



În prezent, atacantul este cotat la 8 milioane de euro, după ce, în trecut, a atins un vârf de 22 de milioane.



În urma remizei cu Pisa, Genoa se află pe locul 17, primul deasupra liniei retrogradării, cu 15 puncte, în timp ce Pisa este penultima, cu 12.



În etapa următoare, Genoa va avea o misiune extrem de dificilă, în deplasare, pe terenul liderului provizoriu AC Milan.

