Jucătorul lui FCSB a semnat cu altă formație din Superliga.

Laurențiu Vlăsceanu a fost împrumutat în vara anului trecut la UTA, dar nu s-a impus la echipa antrenată de Adrian Mihalcea și arădenii au reziliat înțelegerea cu fotbalistul de 20 de ani.

Astfel că, Vlăsceanu ar fi trebuit să se întoarcă la FCSB, revenind din împrumut. Roș-albaștrii au decis să îl trimită la altă echipă, iar fundașul stânga s-a întors la Unirea Slobozia.

Unirea Slobozia a anunțat împrumutul lui Laurențiu Vlăsceanu: „Bine ai venit!”

Ialomițenii au fost de acord să îl readucă pe fotbalistul de 20 de ani, care a mai evoluat în perioada iulie 2023 și iunie 2025 în tricoul Unirii Slobozia.

Echipa antrenată de Andrei Prepeliță a făcut anunțul oficial duminică seara.

„Bine ai revenit, Laurențiu Vlăsceanu! Laurențiu Vlăsceanu revine la #echipaialomițenilor sub formă de împrumut, după rezilierea cu UTA Arad, unde a fost împrumutat în prima parte a sezonului de la FCSB. Laur a ajuns deja în cantonament și a efectuat primul antrenament, alături de colegii săi!”, a transmis Unirea Slobozia pe rețelele de socializare.

În perioada petrecută la Slobozia, Vlăsceanu a adunat 53 de meciuri, a marcat 5 goluri și a oferit două pase decisive în Liga 2, la care se adaugă un gol și un assist în Superligă. De asemenea, el are selecții la naționalele U17, U18 și U19 ale României.

Pentru FCSB, Vlăsceanu a bifat o singură apariție la seniori, în Cupa României, în sezonul 2022/23, când a jucat 7 minute într-un succes cu 2-0 contra lui FC Botoșani.

Unirea Slobozia ocupă locul 12 în Superligă, cu 21 de puncte după 21 de etape.

