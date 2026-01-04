Laurențiu Vlăsceanu a fost împrumutat în vara anului trecut la UTA, dar nu s-a impus la echipa antrenată de Adrian Mihalcea și arădenii au reziliat înțelegerea cu fotbalistul de 20 de ani.

Astfel că, Vlăsceanu ar fi trebuit să se întoarcă la FCSB, revenind din împrumut. Roș-albaștrii au decis să îl trimită la altă echipă, iar fundașul stânga s-a întors la Unirea Slobozia.



Unirea Slobozia a anunțat împrumutul lui Laurențiu Vlăsceanu: „Bine ai venit!”



Ialomițenii au fost de acord să îl readucă pe fotbalistul de 20 de ani, care a mai evoluat în perioada iulie 2023 și iunie 2025 în tricoul Unirii Slobozia.

Echipa antrenată de Andrei Prepeliță a făcut anunțul oficial duminică seara.