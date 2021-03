Mesajul NEASTEPTAT al lui Lacatus pentru Dinamo! "Imi este greu sa cred!" Scenariul in care echipa ar ajunge la barajul pentru evitarea retrogradarii

Dinamo traverseaza din nou momente dificile.

Echipa nu are stabilitate financiare si nici din punct de vedere fotbalistic nu sta foarte bine. Fostul mare jucator din Ghencea, Marius Lactus, nu crede ca echipa din Stefan cel Mare va ajunge la retrogradare.

Spaniolii in frunte cu Pablo Cortacero, care au preluat echipa vara trecuta au facut mai mult rau echipei, iar fanii din DDB sunt singurii care mai tin clubul in viata. Dinamo a pierdut in ultima etapa din Liga 1, scor 1-2, cu FC Arges, dar Lacatus nu crede ca va ajunge in esalonul inferior, chiar daca va fi nevoita sa joace barajul de retrogradare.

Ionel Gane si-a dat demisia de la club, iar in locul lui a venit Gigi Multescu. Marius Lacatus considera ca 'SMURD-ul' este un antrenor cu experienta si tine doar de el daca va reusi sa salveze echipa.

"E o situatie complicata, avand in vedere tot ce se intampla acolo, toate problemele care sunt, nu le va fi deloc simplu sa iasa din acesta situatie. Ramane de vazut, e un antrenor cu experienta (Gigi Multescu). Stii cum e, ca in orice sport, nu depinde numai de antrenor. Nu-i va fi nici lui simplu.

Imi este greu sa cred ca vor ajunge in situatia in care sa retrogradeze. Chiar daca vor ajunge sa joace meciurile de baraj cu echipe din Liga 2, nu cred ca acele echipe vor putea ajunge in situatia in care sa castige un joc de baraj cu Dinamo", a declarat Marius Lacatus, pentru ProSport.

Dinamo se afla pe locul 14 in clasament, cu 27 de puncte obtinute din tot atatea meciuri.