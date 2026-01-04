În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Cristi Chivu revine pe prima poziție a clasamentului, cu 39 de puncte, la o lungime în fața rivalei AC Milan.

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu Bologna

Cristi Chivu a primit nota 7 din partea jurnaliștilor italieni de la TuttoMercatoWeb. Antrenorul român a fost lăudat pentru felul în care a pregătit partida cu Bologna.

Italienii au scris că revenirea lui Cristi Chivu pe prima poziție a clasamentului reprezintă un răspuns pentru contestatarii tehnicianului român.

”Această confruntare era foarte grea, însă el a pregătit-o excelent, făcându-le pressing foarte sus celor de la Bologna și nepermițându-le niciodată să respire. Inter domină partida, iar el își recapătă prima poziție. Un răspuns frumos pentru cei care, la începutul sezonului, îi puneau la îndoială calitățile”, a scris TuttoMercatoWeb.

Nerazzurrii au deschis scorul pe finalul primei reprize cu un șut necruțător al lui Zielinski. Echipa lui Cristi Chivu s-a dezlănțuit în actul secund, iar Lautaro Martinez a dublat avantajul lui Inter în minutul 48. Marcus Thuram a marcat și el în minutul 74, iar scorul final a fost stabilit în minutul 83, când Castro a marcat golul de onoare al celor de la Bologna.

