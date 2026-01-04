Chivu, pe „MUTE” după victoria răsunătoare cu Bologna! Motivul pentru care nu a declarat nimic

„Nerazzurrii” au deschis scorul în minutul 39 prin Zielinski. Polonezul a fost servit perfect de Lautaro Martinez, care avea să și marcheze în startul reprizei scunde (48').

Calhanoglu i-a pasat decisiv atacantului argentinian, care este în mare formă și se află pe primul loc în clasamentul golgheterilor din Serie A cu zece reușite.

Dimarco l-a servit pe Thuram pentru 3-0 în minutul 74, iar Castro a marcat unicul gol al oaspeților (83').

Chivu a lipsit de la declarații după succesul cu Bologan! Kolarov i-a luat locul

Cristi Chivu nu a fost prezent la flash-interviu, după succesul care a readus-o pe Inter în fruntea clasamentului din Serie A.

Conform Goal.com, antrenorul român a răgușit, iar din acest motiv Aleksandar Kolarov a vorbit după victoria 3-1 cu Bologna.

Secundul lui Cristi Chivu a vorbit despre forma bună pe care o traversează formația milaneză și a dezvăluit că tehnicianul român strigă mai tare decât o făcea Simone Inzaghi.

