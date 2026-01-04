Chivu, pe „MUTE” după victoria răsunătoare cu Bologna! Motivul pentru care nu a declarat nimic

Chivu, pe &bdquo;MUTE&rdquo; după victoria răsunătoare cu Bologna! Motivul pentru care nu a declarat nimic Serie A
Alexandru Hațieganu
Inter s-a impus cu 3-1 în fața Bolognei, într-un meci din runda a 18-a din Serie A.

„Nerazzurrii” au deschis scorul în minutul 39 prin Zielinski. Polonezul a fost servit perfect de Lautaro Martinez, care avea să și marcheze în startul reprizei scunde (48').

Calhanoglu i-a pasat decisiv atacantului argentinian, care este în mare formă și se află pe primul loc în clasamentul golgheterilor din Serie A cu zece reușite.

Dimarco l-a servit pe Thuram pentru 3-0 în minutul 74, iar Castro a marcat unicul gol al oaspeților (83').

Chivu a lipsit de la declarații după succesul cu Bologan! Kolarov i-a luat locul

Cristi Chivu nu a fost prezent la flash-interviu, după succesul care a readus-o pe Inter în fruntea clasamentului din Serie A.

Conform Goal.com, antrenorul român a răgușit, iar din acest motiv Aleksandar Kolarov a vorbit după victoria 3-1 cu Bologna.

Secundul lui Cristi Chivu a vorbit despre forma bună pe care o traversează formația milaneză și a dezvăluit că tehnicianul român strigă mai tare decât o făcea Simone Inzaghi.

„Nu am vrut să răsturnăm nimic, am vrut să adăugăm ceva. Echipa fusese deja aproape de a câștiga multe lucruri anul trecut, am atins niște puncte umane și apoi am lucrat mult pe teren și echipa ia o turnură semnificativă. Suntem primii și vrem să rămânem acolo.

Cine strigă mai mult dintre Chivu și Inzaghi? Chivu pare calm, dar nu este deloc, cred că Cristian strigă mai mult decât Simone”, a mărturisit Kolarov.

În urma acestui succes, Inter a redevenit lider în Serie A cu 39 de puncte în 17 partide. „Nerazzurrii” au cu un punct mai mult decât AC Milan, aflată pe poziția a doua, și cu două mai multe decât Napoli, care este pe locul trei.

