O legenda a lui Dinamo da de pamant cu cu echipa! "Structura acestui club este inexistenta! Chiar ma tem de retrogradare!"

Dinamo a ajuns din nou la retrogradare.

Echipa a pierdut in ultima etapa, impotriva lui FC Arges, scor 1-2, iar Ion Marin crede ca Dinamo ar putea sa retrogradeze, chiar daca Gigi Multescu a fost instalat pe banca echipei din Stefan ce Mare.

Fostul antrenor al 'cainilor' i-a taxat pe jucatori si considera ca Dinamo nu are un conducator capabil sa gestioneze situatia dificila in care se afla. Fanii incearca sa faca tot ce pot pentru a mentine clubul in viata, iar Pablo Cortacero si-a anuntat oficial intentia de a se intoarce in tara pentru a prelua din nou controlul aspra lui Dinamo. Ion Marin a afirmat ca nu intelege cine se afla cu adevarat la conducerea clubului.

"Dinamo n-are un conducator, structura acestui club este inexistenta! Chiar ma tem de retrogradare! Din punct de vedere organizatoric, clubul este la pamant! Au ramas fanii din DDB si domnul Eftimescu sa gestioneze aceasta perioada grea. Dinamo n-a fost niciodata in situatia asta", a spus Ion Marin, pentru ProSport.

Atmosfera din vestiar este tensionata, iar Ion Marin considera ca multi dintre fotbalisti se gandesc deja la ce echipe vor evolua din sezonul urmator.

"Jucatorii au carente foarte mari din punct de vedere fizic. De vina sunt toti de acolo pentru asta. In plus, jucatorilor ar trebui sa le pese mai mult de ceea ce se intampla la Dinamo, e vorba si de imaginea lor.



Ei se gandesc deja ca vor pleca daca echipa retrogradeaza, dar alte formatii ar lua jucatori deja infranti, care au contribuit la un dezastru. Sper ca revenirea lui Multescu sa fie de bun augur, sa-i mobilizeze pe jucatori, sa dea totul pe teren, dar situatia de la Dinamo este teribil de grea si de complicata", a mai afirmat fostul antrenor al lui Dinamo, pentru ProSport.