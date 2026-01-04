Duelul de pe „Parc des Princes” este transmis LIVE și exclusiv pe VOYO.



PSG vine după un 2025 aproape perfect. Echipa lui Luis Enrique a câștigat tot ce se putea pe plan intern, campionatul, Cupa și Supercupa Franței, iar la acestea a adăugat primul trofeu UEFA Champions League din istorie, plus Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală. La final de an, parizienii s-au calificat fără emoții în sferturile Cupei Franței, după un 4-0 cu Fontenay.



PSG – Paris FC, LIVE pe VOYO de la 21:45!



De cealaltă parte, Paris FC, nou-promovată în Ligue 1, ocupă locul 14, cu 16 puncte. Echipa lui Stephane Gilli nu a mai câștigat în campionat din etapa a 11-a, dar vine după calificarea în sferturile Cupei Franței.



Ultimele dueluri directe datează din sezonul 1978/1979, ambele încheiate la egalitate..

