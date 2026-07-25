Mihai Stoica a vorbit despre starea gazonului „Ghencea”, care le-ar fi pus probleme roș-albaștrilor în meciul din preliminariile Conference League cu echipa letonă Auda, încheiat 2-3.

Oficialul lui FCSB a anunțat că roș-albaștrii vor juca pe alt stadion până la revenirea pe „Arena Națională”.

Andrei Nicolescu îi dă dreptate lui Mihai Stoica: „Ar trebui să dea nişte explicaţii”

Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care FCSB nu va mai evolua pe Ghencea până la revenirea pe Arena Națională.

„Terenul ne-a dezavantajat. Nu vom mai juca acolo! Ăsta nu e teren de fotbal. Pe teren mirosea oribil gazonul. E clar că este o ciupercă. Nu sunt vinovați cei care administrează. Soluția este să jucăm pe alt stadion, poate pe Arcul de Triumf”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Andrei Nicolescu a fost de acord cu oficialul lui FCSB și a criticat starea gazonului de pe „Stadionul Ghencea”.

„Pe Arcul de Triumf e mult mai bun gazonul. Acolo, în Ghencea, nu știu, sunt niște lucruri… Prima dată când FCSB s-a dus în Ghencea să închirieze, după scandalul cu Ministerul, (n.r.: cei de la CSA) au băgat echipa de rugby, cu două zile înainte s-a jucat un meci amical. Deci acolo bănuiesc… (n.r. Dacă este posibil să fie ceva premeditat) Nu știu…

Cineva care ar trebui să garanteze pentru calitatea gazonului, ar trebui să dea niște explicații acum. Au fost niște zile în care a fost foarte, foarte cald, după care a plouat foarte mult. Mărturisesc că și noi, la Săftica, am avut mici probleme din cauza acelor zile, dar sunt remediabile, în niciun caz să ajungi la nivelul la care era (n.r. gazonul din Ghencea)”, a declarat Andrei Nicolescu, conform sursei menționate mai sus.

Arena Națională va găzdui derby-ul Dinamo - FCSB

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a lămurit situația arenei pe care se va disputa primul duel cu FCSB din actuala stagiune a Superligii.

În prezent, Arena Națională, cel mai mare stadion din România este indisponibil pentru partidele de fotbal, fiind închiriat pentru diverse concerte pe parcursul verii. După încheierea acestor evenimente, gazonul va fi înlocuit. Din acest motiv, cele două formații bucureștene au fost nevoite să găsească alternative pentru startul sezonului, dinamoviștii jucând pe Arcul de Triumf, iar FCSB în Ghencea.

Situația se va remedia la începutul lunii septembrie, atunci când este programată partida directă din etapa a opta. „Pe 6 septembrie putem reveni pe Arena Națională, meciul cu FCSB se va juca acolo”, a transmis Andrei Nicolescu pentru PrimaSport.