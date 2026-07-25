Cristiano Figueiredo (35 de ani), portarul care a evoluat pentru Dinamo în sezonul primei retrogradări din istoria clubului, și-a găsit o nouă echipă.

Goalkeeperul portughez a fost prezentat oficial de Pacos de Ferreira, formație care a retrogradat la finalul sezonului trecut în Liga 3 din Portugalia.

Cristiano Figueiredo, prezentat oficial la Pacos de Ferreira

Clubul lusitan l-a întâmpinat printr-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

„FC Paços de Ferreira anunță oficial transferul lui Cristiano Figueiredo, care s-a alăturat deja lotului. Noul nostru portar, în vârstă de 35 de ani, vine de la FC Felgueiras, unde a evoluat în ultimele două sezoane.

Cristiano a revenit în Portugalia după cinci ani petrecuți în România, Bulgaria și Slovacia. De-a lungul carierei a mai evoluat în Grecia și Spania.

Bine ai venit la FC Paços de Ferreira, Cristiano Figueiredo!”, au transmis portughezii.

La prezentare, experimentatul portar a declarat că atmosfera și suporterii clubului au cântărit mult în alegerea făcută.

„Primele impresii sunt foarte pozitive. Știam că Paços de Ferreira este un club mare, dar când am ajuns aici și am văzut condițiile, am fost foarte fericit că am luat această decizie.

Îmi amintesc foarte bine atmosfera creată de suporteri. Era întotdeauna dificil să joci aici ca adversar. Sper să ne susțină cu același entuziasm și împreună să ne atingem obiectivele”, a spus Figueiredo.

A prins opt meciuri în sezonul retrogradării lui Dinamo

Cristiano Figueiredo a ajuns la Dinamo în ianuarie 2022, liber de contract, după despărțirea de CFR Cluj. Portughezul a bifat opt meciuri în tricoul „câinilor”, în sezonul în care formația din Ștefan cel Mare a retrogradat pentru prima dată în istoria clubului.