Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la 20:45, în prima manșă din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League. Meciul disputat în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, s-a încheiat 3-2 pentru gruparea letonă.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a arătat revoltat la adresa arbitrajului după meciul din Ghencea. Înainte de a se plânge de starea terenului, oficialul fostei campioane a sărit la gâtul arbitrului.

MM Stoica: ”Cu VAR, ar fi fost 4-1 pentru noi”

În plus, MM este convins că scorul ar fi fost cu totul altul dacă meciurile din preliminariile Conference League s-ar fi disputat cu arbitrajul video.

„Foarte puțin s-a vorbit despre cele mai importante lucruri. Eu cred că dacă era VAR, era 4-1 pentru noi. Ar fi trebuit să joace încă de la început în zece, Tănase n-a fost lăsat să joace a fost împiedicat să paseze. Fundașul central al celor de la Auda era ultim apărător.

Am avut două penalty-uri clare, al doilea este un fault odios, un fault de cartonaș roșu. Domnul arbitru nici măcar fault n-a dat”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

Având în vedere că meciul retur se va disputa în Letonia, FCSB nu mai are prima șansă la calificare, potrivit specialiștilor de la Football Meets Data. Fosta campioană are șanse de 44% pentru a trece în faza următoare, în timp ce FK Auda a devenit favorită, cu 56%.

FCSB - FK Auda 2-3. Înfrângere pentru fosta campioană

Eduards Daskevics a deschis scorul în minutul 5 cu o reușită care l-a lăsat mască pe Ștefan Târnovanu. În minutul 23, Tavi Popescu a restabilit egalitatea, iar Barthelemy Diedhiou a dus scorul la 2-1 pentru letoni în minutul 32.

În actul secund, FCSB a egalat din nou prin noul transfer Aymen Boutoutaou, care a împins mingea în plasă după o acțiune superbă marca Alexandru Stoian. Auda a câștigat meciul după golul lui Kone din minutul 90+4.

VIDEO - Rezumatul partidei FCSB - FK Auda 2-3