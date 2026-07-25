Presa din străinătatea a tot scris în ultimul timp că Real Madrid îl curtează pe Rodri, care mai are contract cu Manchester City până la finalul sezonului 2026/27.

Rodri a bătut palma cu Real Madrid, dar două cluburi vor să deturneze transferul: ”Manchester City a fost contactată”

Jurnalistul Fabrice Hawkins a scris pe rețelele sociale că Rodri și Real Madrid au ajuns la un acord. În același timp, două cluburi vor însă să deturneze mutarea galacticilor.

E vorba despre FC Barcelona și PSG. Catalanilor le-ar plăcea să aibă un jucător precum Rodri în lot, scrie sursa menționată, în timp ce parizienii au contactat-o deja pe Manchester City.

Totuși, Real Madrid pare să se afle în pole-position pentru transferul lui Rodri. Rămâne acum de văzut și cât va costa mijlocașul, care în urmă cu doi ani a câștigat trofeul individual mult râvnit: Balonul de Aur.