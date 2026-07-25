Fost campion în Austria și dublu câștigător al Cupei Germaniei, acum fermier! A renunțat la tot ca să crească pepeni în Mallorca

Kevin Kampl şi-a reziliat contractul cu Leipzig după moartea subită a fratelui său, în ianuarie, pentru a se dedica în totalitate familiei sale. Un nou început care l-a dus de la ghete de fotbal la pălăria de paie şi de pe terenurile de joc la grădinile unei „finca”, o mică fermă tradiţională din Spania.

Pe 27 octombrie 2025, Kampl anunţă moartea subită a lui Seki, fratele său în vârstă de 51 de ani. „Ai fost cel mai bun prieten al meu... Cel mai bun frate, fiu, tată şi unchi pe care ţi l-ai putea dori! Te iubesc mai mult decât pot exprima cuvintele”, scria el pe Instagram.

Câteva luni mai târziu, în ianuarie, el decide să-şi rezilieze contractul cu RB Leipzig. După opt sezoane şi jumătate, 283 de meciuri şi două Cupe ale Germaniei câştigate cu clubul (2022 şi 2023), mijlocaşul sloven doreşte să se întoarcă în oraşul său natal, Solingen, pentru a se concentra pe ceea ce contează cu adevărat: familia sa.

În lunile care au urmat, Kampl a aflat şi de moartea tatălui său. „A fost un an îngrozitor, nu există alt cuvânt”, a mărturisit slovenul pentru publicaţia germană Bild.

Două încercări cumplite în doar şapte luni, care îl readuc pe Kampl la o simplitate absolută: o mică fermă în Insulele Baleare, familia sa şi agricultura artizanală. „Liniştea şi pacea din Mallorca fac bine tuturor în acest moment”.

Familia, grădinile şi cântecul greierilor

Fostul mijlocaş în vârstă de 35 de ani a apărut acum câteva zile într-o poveste de pe Instagram, ghemuit, cu o pălărie de paie pe cap şi o farfurie cu fructe şi legume în mână. „Avem pepeni galbeni, pepeni verzi, roşii, ceapă, ardei şi multe alte lucruri”, povesteşte el pentru Bild. „Cresc într-un ritm nebunesc. Iar uleiul nostru de măsline este delicios”.

Departe de agitaţia din lumea fotbalului, Kampl pare să-şi fi găsit un colţişor liniştit, în mijlocul grădinilor, înconjurat de familie şi de cântecul greierilor. Dar chiar şi în finca sa din Mallorca, dragostea pentru fotbal nu este niciodată prea departe. Fostul jucător al echipei din Leipzig nu exclude posibilitatea de a reveni într-o zi în lumea fotbalului, în special pe banca de rezerve a echipei RB Leipzig, căreia i-a mărturisit mereu dragostea sa.

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