Eddy Gnahore (32 de ani) a devenit liber de contract în această vară, după ce a fost, timp de doi ani, unul dintre cei mai buni jucători din lotul lui Dinamo. FCSB l-a abordat, iar francezul pare să fi zis ”DA” pentru transferul la echipa lui Gigi Becali.

Cel care a confirmat mutarea a fost chiar patronul celor de la FCSB. Gnahore va deveni, astfel, al doilea jucător din ultimele două sezoane care face trecerea de la Dinamo la FCSB, după Dennis Politic, care nu a confirmat, momentan, la fosta campioană a României.

Andrei Nicolescu: ”Gnahore e jucător profesionist”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit o reacție echilibrată când a aflat că mijlocașul francez s-a înțeles deja cu marea rivală.

„Eddy Gnahore e un jucător profesionist, era liber de contract și a făcut o alegere care, din punctul lui de vedere, crede că-l va ajuta în carieră. Nouă, celor de la Dinamo, nu ne rămâne decât să-i mulțumim pentru cei doi ani și jumătate în care ne-a ajutat și să încercăm să facem transferurile de care avem nevoie în continuare.

Nu pot să vorbesc eu despre trădare. În primul rând, era un jucător care nu mai era sub contract cu Dinamo. Despre asemenea lucruri pot să vorbească doar suporterii, care privesc aceste mutări dintr-un alt punct de vedere”, a spus Nicolescu, la Fanatik.ro.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri în toate competițiile pentru Dinamo, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

Gnahore și-a făcut junioratul în Franța și Anglia, trecând prin academiile lui Chateauroux, Manchester City sau Birmingham. În 2014 a ajuns pentru prima dată în Italia, acolo unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, la cluburi precum Carrarese, Napoli, Carpi, Crotone, Perugia, Palermo sau Ascoli.

Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează în prezent la 600.000 de euro.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Veniri - Ronny Labonne (Caen / 200.000 euro)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)