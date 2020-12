"Am avut gol, a fost gol!" Papura, FURIOS dupa meciul de la Cluj! De ce a fost eliminat si ce spune de viitorul sau: "Sa zica aia care vorbesc de mine!"

Universitatea Craiova a obtinut o remiza alba in deplasarea din Gruia!

Oltenii incheie anul pe locul 2 dupa remiza cu campioana CFR, insa Corneliu Papura pleaca din Gruia nemultumit dupa faza controversata din minutul 88. Antrenorul a vazut cartonasul rosu dupa ce a protestat decizia arbitrului de a nu valida golul.

Bic a sutat puternic, balonul s-a dus in transversala, iar apoi a cazut pe linia portii. Balgradean a intervenit ulterior si a respins mingea din careu, insa oltenii au cerut validarea golului. La interviul de la finalul partidei, Papura a declarat sigur pe el ca Bic a inscris un gol valabil.

"Nu sunt multumit de rezultat, am avut cele mai mari ocazii, cred ca am avut si un gol valabil pe final. Nu pot sa fiu multumit cand avem astfel de situatii, e nedrept. Am tratat fiecare meci la fel, in etapa trecuta cand am primit gol, am cazut psihic.

I-am atras atentia ca a fost gol, a venit si mi-a dat al doilea galben. Prima parte a campionatului, nu e de multumit sau nemultumit. Asa au stat lucrurile, vom vedea", a spus Corneliu Papura la finalul meciului.

Intrebat despre viitorul sau pe banca tehnica a Craiovei si zvonurile aparute in presa conform carora urmeaza sa fie inlocuit, Papura a raspuns transant: "Sa raspunda aia care vorbesc despre mine!"