Pierdere importanta pentru Papura! Mihai Balasa s-a accidentat in partida cu Gaz Metan: "A primit o lovitura serioasa pe tibie"

Universitatea Craiova a castigat cu 3-1, in fata lui Gaz Metan, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii 1.

Craiova s-a apropiat la 2 puncte de liderul FCSB, iar Corneliu Papura a declarat ca scopul meciul era sa fie cat mai aproape de echipa lui Toni Petrea. De asemenea, el spune ca Universitatea a demonstrat ca merita sa fie printre echipele din fruntea clasamentului.

"Am ramas stapani pe situatie chiar si cand au marcat. A fost o faza de exceptie a lui Cardoso, dar e normal, exista momente in joc in care adversarul este inspirat. Toate punctele sunt importante, indiferent de joc, exista o miza tot timpul. Suntem acolo sus, meritam.

Avem in componenta 24 de jucatori, sper sa aleg tot timpul cea mai buna echipa. Mateiu a facut un joc foarte bun, ne-a ajutat", a spus Corneliu Papura.

Mihai Balasa s-a accidentat in minutul 79, iar in locul lui a intrat Paul Papp. Antrenorul oltenilor a oferit la finalul meciului detalii despre stare jucatorului.

"Balasa a primit o lovitura serioasa pe tibie, cine va intra in locul lui, il va inlocui cu succes", a spus Corneliu Papura.

Craiova este pe locul 2 in Liga 1 cu 28 de puncte, fiind la 2 puncte de liderul FCSB.