SCANDAL URIAS la Craiova inaintea meciului cu FCSB! Mateiu a fost exclus din lot de Papura! Ce s-a intamplat intre cei doi

Intre Alexandru Mateiu si Corneliu Papura a avut loc un incident chiar inainea meciului cu FCSB.

Dupa ce a avut un rol foarte important in echipa din Banie in ultimele sezoane, Mateiu si-a pierdut in acest sezon locul de titular in favoarea lui Ovidiu Bic.

Potrivit Fanatik, in momentul in care a vazut ca va fi rezerva si la meciul cu echipa lui Toni Petrea, Mateiu a avut o reactie nervoasa la adresa antrenorului Papura, reprosandu-i acestuia aceasta decizie.

Antrenorul oltenilor a fost foarte deranjat de reactia mijlocasului de 34 de ani si a decis sa il lase in afara lotului pentru aceasta partida, conform sursei citate.

Alexandru Mateiu a jucat in acest sezon in doar sase meciuri, cinci dintre ele in Liga 1 si unul in Cupa Romaniei.

Mai mult decat atat, in ultimele opt partide Mateiu a bifat doar 34 de minute in meciul cu Gaz Metan Medias.