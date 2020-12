Corneliu Papura simte ca poate sa invinga pe oricine in Liga 1! "Avem puterea sa castigam in fata oricarei echipe din campionatul nostru!"

Corneliu Papura a revenit pe banca echipei din Banie si simte ca poate sa invinga pe oricine in Liga 1.

Antrenorul Craiovei spera sa o invinga pe Gaz Metan in meciul de duminica, programat de la ora 19:00. Chiar daca considera ca mediesenii sunt o echipa mult schimbata in bine fata de sezonul trecut. Pe Papura nu il sperie echipa Mediasului si sustine ca poate sa castige in fata oricarui adversar din Liga 1.

"Medias are jucatori destul de buni, in general jucatorii lor de atac sunt jucatori care pot face diferenta. Printre ei se afla si Cardoso. Gaz Metan o echipa in forma, o echipa agresiva, speram ca si noi sa aratam bine pe faza de atac, sa reusim sa inscriem si asta sa ne aduca victoria.

Sunt o echipa total schimbata fata de campionatul trecut, este mult mai puternica, mult mai bine organizata, agresiva. Si atunci vom vedea ce vom putea sa facem. Dar nu ne sperie, eu cred ca avem puterea sa castigam in fata oricarei echipe din campionatul nostru", a spus antrenorul oltenilor.

De asemenea, Papura si-a setat ca obiectiv sa castige toate cele 4 meciuri care au mai ramas din acest an.

"Ne asteapta un meci dificil impotriva unei echipe in forma. Este foarte solida, foarte agresiva, sper sa ridicam nivelul jocului si sa reusim sa castigam cele trei puncte.

Fiecare meci are presiunea lui si istoria lui, important este ca noi sa intram bine in meci, sa facem un joc bun in urma caruia sa rezulte o victorie. Noi speram sa batem in toate meciurile pana la finalul acestui an, sa vedem ce vom reusi", a spus Corneliu Papura.