Alibec, OUT si de la Astra? Mutarea pregatita de giurgiuveni: atacantul asteptat sa semneze AZI

Astra a inceput sa se reorganizeze in plin campionat.

Giurgiuvenii l-au inlocuit pe antrenorul Marius Maldarasanu cu Gigi Multescu si par ca pregatesc si inlocuirea lui Alibec. Astra aduce un international camerunez pentru a intari ofensiva.

Jacques Zoua Daogari, in varsta de 26 de ani, a ajuns deja in Romania, iar in aceasta dimineata va efectua vizita medicala, informeaza GazetaSporturilor. Daca totul va decurce conform planului, Daogari va semna cu echipa lui Giurgiu si il va trece in plan secund pe Alibec.

Alibec a revenit in Astra, de la FCSB, in schimbul a un milion de euro si spera ca o data cu intoarcerea la Giurgiu sa isi revina la forma de alta data. Pana acum, Alibec s-a remarcat la Astra doar printr-o eliminare, avand evolutii mai mult decat modeste. Venirea lui Daogari l-ar putea trece pe linie moarta pe atacantul roman.

Cele mai importante nume din CV-ul lui Daogari sunt Basel, Hamburg si FC Kaiserslautern. Atacantul camerunez cotat la jumatate de milion de euro are si 23 de selectii la nationala, insa nu a marcat niciun gol.