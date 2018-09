Astra i-a adus concurent lui Alibec un castigator al Cupei Africii! Transferul realizat astazi de fosta campioana

Astra Giurgiu nu sta pe loc in pauza competitionala. Preluata de Gigi Multescu, fosta campioana a realizat un transfer de marca!

Astra a facut si ea un transfer important astazi, dupa ce Botosaniul a anuntat venirea lui Lossemy Karaboue, fotbalist cu peste 100 de meciuri in Ligue 1 (DETALII AICI).

Fosta campioana a Ligii I l-a transferat pe Jacques Zoua Daogari, jucator cu 23 de prezente in nationala Camerunului, are are in palmares Cupa Africii pe Natiuni, castigata in 2017!

Daogari a venit de la Beerschot Wilrijk, dupa ce a mai trecut in cariera sa pe la Basel, Hamburg si Kaiserslautern.

In varsta de 27 de ani, Daogari ii va face concurenta lui Alibec in atacul echipei.