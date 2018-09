Alibec, DEPRESIA si timpul care nu mai e! Drama prin care trece atacantul dupa 40 de zile la Astra

Denis Alibec spera ca revenirea la Giurgiu sa-l ajute sa uite anul negru de la FCSB.

Trecut la Astra pentru un milion de euro, Alibec n-a confirmat nici de data asta asteptarile.

Atacantul a fost in centrul atentiei doar la eliminarea din meciul cu Dunarea Calarasi. In rest, Denis a avut evolutii modeste si lasa de inteles ca fotbalistul care aducea titlul pentru Astra in 2016 e un jucator al altei lumi.

Alibec are in continuare increderea sefilor, a antrenorului Maldarasanu si a colegilor de la Astra, insa timpul nu lucreaza in favoarea lui. Cu Voluntari, varful de 27 de ani a fost invizibil. Alibec a parasit stadionul suparat, cu capul in pamant, fara sa accepte prezenta vreunui coleg prin preajma.

Varianta transferului imediat in zona araba pare tot mai indepartata. Fara goluri si fara inspiratie, Alibec pare sa fie in cel mai serios blocaj al carierei.

Alibec n-a mai dat gol de pe 3 februarie, cand juca la Steaua si marca in fata lui Gaz Metan Medias.



"Eu vreau foarte mult sa-i iau, insiste pentru el, dar sefii mei au internet, cauta pe Google, vad tot ce se scrie. Trebuie ca Denis sa revina la cea mai buna forma a lui si dupa aceea putem discuta. E un jucator care mie imi place foarte mult, m-ar ajuta aici. Sa vedem ce se va intampla in continuare"

Marius Sumudica, antrenor Al Shabab