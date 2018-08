Continua COSMARUL pentru Alibec! A fost DAT AFARA in Astra- Calarasi!!! Ce s-a intamplat. Dupa cateva secunde, un alt jucator a vazut ROSU DIRECT

Nebunie in repriza a doua din Astra - Dunarea Calarasi!



Alibec nu-si mai revine. Continua pasa neagra de la Steaua. Atacantul a fost eliminat dupa ce a luat doua galbene in doar 10 minute! Denis a parasit terenul in minutul 74, fara sa se fi remarcat in vreun fel in atacul Astrei. Alibec a fost nemultumit de hotararea arbitrului Busi, dar n-a schitat niciun gest in directia centralului.

Evenimentele nedorite au continuat la Giurgiu. Dupa cateva secunde de la eliminarea lui Alibec, Bahamboula a vazut si el rosu direct pentru un fault dur asupra lui Ispas. Bahamboula fusese trimis in teren la pauza in locul lui Romario Moise.