EXCLUSIV | Un campion al Africii a ajuns in Liga I! Ce spune camerunezul Zoua, care a venit sa se bata cu Alibec pentru postul din atacul Astrei

Astra si-a pierdut rabdarea cu Alibec si a facut un super transfer. Un campion al Africii a venit sa dea goluri la Giurgiu.

Alibec a pierdut lupta cu Gnohere la FCSB, iar acum se va bate pentru un loc in atacul Astrei cu Zoua, un camerunez de nationala care a jucat la Basel, Hamburg si Kaiserslautern.



"El a jucat la Inter Milano, eu cred ca daca ajungi sa joci la un club precum Inter nu e o intamplare, sa fii ales de un antrenor ca Mourinho nu e doar un noroc", spune Jacques Zoua.

Noul atacant al Astrei a castigat Cupa Africii cu Camerun.



"Am vazut ca Astra e o echipa foarte frumoasa, ca in trecut a eliminat cluburi foarte bune in competitiile europene, precum Lyon, West Ham", mai spune el.

"Chiar cred ca este o realizare pentru clubul nostru si pentru fotbalul romanesc", spune si Mihai Joita, oficial al Astrei.