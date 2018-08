Club nou, aceleasi probleme! Alibec risca sa fie AMENDAT de Astra! Becali l-a luat din nou la tinta: "Lasa tigara si calculatorul daca vrei sa revii!"

Denis Alibec nu si-a revenit din pasa proasta dupa ce a revenit la Astra.

Fara gol marcat inca din luna februarie, cand reusea sa inscrie in victoria FCSB-ului contra celor de la Gaz Metan, Denis Alibec parea sa fii scapat de presiunea de la vicecampioana Romaniei o data cu revenirea la Astra. Insa acest lucru nu s-a intamplat.

Mai mult, la partida cu Dunarea Calarasi, incheiata cu scorul de 1-1, Alibec a primit 2 cartonase galbene intr-un interval de doar 10 minute! La putin timp distanta, Astra a ramas si fara Dylan Bahamboula, eliminat dupa o intrare dura! Ambii jucatori risca sa fie sanctionati de catre conducerea clubului.



"Lipsa totala de responsabilitate. O sa analizam in zilele urmatoare. O sa luam o decizie in cazul in care o sa fie nevoie. E normal sa-si doreasca multe, poate ca si de asta ia deciziile gresite in anumite momente..." a spus Dani Coman, presedintele executiv al clubului.

Alibec a fost criticat astazi si de Gigi Becali! "El s-a nascut cu talentul, il are si nimeni nu poate sa i-l ia. El poate reveni, depinde daca vrea. Vrea sa revina? Când vrei, trebuie sa faci ce trebuie sa faci.



Daca vrei sa revii, lasa tigara, nu mai fuma doua pachete, lasa calculatorul, antreneaza-te si vei fi mai bun decat ai fost. Asta este parerea mea. Daca nu-si poate controla viciile, va fi din ce in ce mai slab" a spus Becali la Digi Sport.