"Trebuie sa inteleaga asta! Discut cu el tot timpul" Reactia lui Maldarasanu dupa eliminarea lui Alibec in meciul cu Dunarea Calarasi!

Alibec a primit al doilea galben si a fost eliminat in meciul cu Dunarea Calarasi.

Astra a facut egal, 1-1, cu Dunarea Calarasi pe teren propriu. Formatia lui Marius Maldarasanu a terminat partida in 9 oameni, dupa ce Alibec a primit al doilea cartonas galben in minutul 74, iar Bahamboula, introdus la pauza, a vazut rosu direct un minut mai tarziu.

Antrenorul formatiei din Giurgiu a vorbit despre eliminarea lui Alibec, facand referire si la problemele de comportament ale acestuia.

"Se intampla... Trebuie sa inteleaga ca in momentul cand ai cartonas esti predispus oricand. Sper sa invete din asta. Discut cu el tot timpul, il incurajez, are nevoie de incurajare, nu de critici. Sper sa invete din asta. In primul rand, trebuie sa vina de la el", a spus Maldarasanu.