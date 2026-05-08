Mutu a apreciat că Meriton Korenica s-a comportat ca un anonim pe teren, neapucând să audă nimic despre el din partea comentatorilor.
Adrian Mutu, ferm după CFR Cluj - Universitatea Craiova
„E fix cum au zis comentatorii! Atât au putut! Au avut un zvâc timp de 15 minute, apoi s-au stins. Parcă și ei pe undeva au fost temători de a nu pierde jocul.
'Pancone' a făcut două schimbări post pe post. Probabil nu a fost mulțumit de cei doi jucători și de randamentul lor. Korenica a fost anonim pe teren! Nu am auzit de el!
Ambele echipe pe faza ofensivă au arătat foarte puțin, în afară de acele 15 minute. Au fost pragmatici și atenți la ceea ce se întâmplă pe teren, fără să riște”, a declarat Adrian Mutu, potrivit digisport.ro.
Situația din clasament și echipele utilizate
Universitatea Craiova a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu gruparea CFR Cluj, în etapa a opta din play-off-ul Superligii.
Oltenii sunt lideri cu 46 de puncte, urmaţi de Universitatea Cluj (42 de puncte) şi CFR Cluj (41 de puncte). În condiţiile în care i-au mai rămas două etape de jucat, formaţia lui Pancu nu mai are şanse reale la titlu.
- CFR Cluj: M. Popa – Huja, M. Ilie (A. Păun 85'), Sinyan – V. Kun (Biliboc 46'), T. Keita, Muhar, Camora – Cordea (Deac 90+3'), Zahovic (Alibek Aliev 66'), Korenica (Braun 46'). Antrenor: Daniel Pancu
- Universitatea Craiova: L. Popescu – Ad. Rus, Romanchuk, Screciu – Carlos Mora, Cicâldău (T. Băluţă 61'), Mekvabishvili (Al. Creţu 75'), Bancu – D. Matei (Băsceanu 61'), Nsimba (Al Hamlawi 66'), Samuel Teles (Baiaram 46'). Antrenor: Filipe Coelho
- Cartonaşe galbene: Huja 88' / D. Matei 56', Carlos Mora 60', Baiaram 79'
- Arbitri: Istvan Kovacs - Ferencz Tunyogi, Ionuţ Neacşu
- Arbitri VAR: Marcel Bîrsan - Cosmin Bojan