Iuliu Mureșan a intervenit în direct la TV și a răbufnit: ”O vrăjeală de ofsaid!” Apoi, l-a făcut praf pe Bîrsan

Mutu a apreciat că Meriton Korenica s-a comportat ca un anonim pe teren, neapucând să audă nimic despre el din partea comentatorilor.

Adrian Mutu, ferm după CFR Cluj - Universitatea Craiova

„E fix cum au zis comentatorii! Atât au putut! Au avut un zvâc timp de 15 minute, apoi s-au stins. Parcă și ei pe undeva au fost temători de a nu pierde jocul.

'Pancone' a făcut două schimbări post pe post. Probabil nu a fost mulțumit de cei doi jucători și de randamentul lor. Korenica a fost anonim pe teren! Nu am auzit de el!

Ambele echipe pe faza ofensivă au arătat foarte puțin, în afară de acele 15 minute. Au fost pragmatici și atenți la ceea ce se întâmplă pe teren, fără să riște”, a declarat Adrian Mutu, potrivit digisport.ro.

Situația din clasament și echipele utilizate

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu gruparea CFR Cluj, în etapa a opta din play-off-ul Superligii.

Oltenii sunt lideri cu 46 de puncte, urmaţi de Universitatea Cluj (42 de puncte) şi CFR Cluj (41 de puncte). În condiţiile în care i-au mai rămas două etape de jucat, formaţia lui Pancu nu mai are şanse reale la titlu.