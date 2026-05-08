Cum arată Superliga după somniferul CFR - Craiova. ”U” Cluj, obligată să câștige cu Rapid

Ardelenii au primit vizita oltenilor vineri seară , de la ora 21:00, în etapa #8 din play-off-ul Superligii României pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

Adrian Mutu a făcut praf o vedetă după CFR Cluj - Universitatea Craiova: „Anonim pe teren! Nu am auzit de el!”

Foto: Imago Images

Cu punctul adunat din Gruia, Universitatea Craiova va rămâne și la finalul etapei #8 în fruntea play-off-ului cu 46 de puncte. ”U” Cluj se poate apropia la o lungime de olteni dacă va câștiga sâmbătă cu Rapid, pe ”Cluj-Arena”.

CFR Cluj e pe trei cu 41 de puncte. După opt etape în play-off, echipa pregătită de Daniel Pancu a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Din această rundă au mai rămas meciurile ”U” Cluj - Rapid de sâmbătă și Dinamo - FC Argeș de duminică seară (19:00). Ambele vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.