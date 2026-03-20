Meriton Korenica a marcat unicul gol al partidei și a fost desemnat omul meciului.

Meriton Korenica: ”Ne-am revenit foarte bine după ce am pierdut în derby!”

La finalul jocului, kosovarul a transmis că își dorește să aibă și mai multe contribuții la CFR Cluj și a declarat că speră ca echipa pregătită de Daniel Pancu să aibă un parcurs la fel de bun și după pauza competițională.

”Astăzi a fost un meci foarte important pentru noi. Am câștigat, e cel mai important, aveam nevoie de cele trei puncte. E important să câștigăm, suntem în play-off. Sperăm să continuăm la fel și după pauză. Vreau să dau mai mult pentru această echipă.

E un play-off foarte interesant, sper să continuăm la fel. După ce am pierdut în derby, ne-am revenit foarte bine”, a spus Meriton Korenica după meci.