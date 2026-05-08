Universitatea Craiova a remizat pe terenului lui CFR Cluj, scor 0-0, într-un meci din runda a 8-a din play-off.

Cea mai mare ocazie din meci a fost semnată de Tidiane Keita care a lovit bara în repriza a doua.

Adrian Mutu, ironie maximă pentru Vassaras: „VAR-ul de la noi e de pe Temu”

Adrian Mutu a analizat faza din minutul 54, la care CFR Cluj a reclamat un penalty pentru un henț făcut de Adrian Rus în careu.

Lovitura de la 11 metri nu a fost dictată pentru cu arbitrii din camera VAR au a decis că a fost offside la o fază premergătoare celei din careu.

„Briliantul” a ironizat felul în care a fost marcat offside-ul pe grafică și a spus că nu înțelege nimic din liniile trase la VAR.

„Dacă stă drept îl lovește mingea în piept. A fost salvat de offside-ul ăla, adică dacă nu se dădea offiside cred că era gol.

Nu se înțelege nimic (n.r. din liniile trase la VAR). Eu văd doar una, voi vedeți două? Pe aia roșie eu nu o văd. VAR-ul de la noi din România este luat de pe Temu, nu se poate așa ceva!”, a spus Adi Mutu, la Digi Sport.

Cu punctul adunat din Gruia, Universitatea Craiova va rămâne și la finalul etapei #8 în fruntea play-off-ului cu 46 de puncte. ”U” Cluj se poate apropia la o lungime de olteni dacă va câștiga sâmbătă cu Rapid, pe ”Cluj-Arena”.

CFR Cluj e pe trei cu 41 de puncte. După opt etape în play-off, echipa pregătită de Daniel Pancu a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și două înfrângeri.