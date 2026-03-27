Turcia - Kosovo va fi finala play-off-ului C european pentru calificarea la Campionatului Mondial 2026, după ce turcii au învins România cu 1-0, iar kosovarii au dat lovitura pe terenul Slovaciei, 4-3.

Slovacia - Kosovo 3-4 după 1-0 și 2-1

Martin Valjent (6) a deschis scorul pentru slovaci, dar kosovarii au egalat prin Veldin Hodza (21).

La pauză, Slovacia avea avantaj, 2-1 graţie golului înscris de Lukas Haraslin (45).

Kosovo a egalat imediat după pauză, prin Fisnik Asllani (47), iar apoi a mai punctat de două ori, prin Florent Muslija (60) şi Kreshnik Hajrizi (72).

Ultimul gol a fost înscris de David Strelec (90+4), prea târziu pentru slovaci.