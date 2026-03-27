VIDEO Câți jucători din Superligă are Kosovo, care va juca finala play-off-ului CM cu Turcia!

Naționala kosovară, la un singur meci de calificarea la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

kosovoAlbion RrahmaniLindon EmerllahuErmal KrasniqiLeard SadriuMeriton KorenicaDrilon Hazrollaj
Turcia - Kosovo va fi finala play-off-ului C european pentru calificarea la Campionatului Mondial 2026, după ce turcii au învins România cu 1-0, iar kosovarii au dat lovitura pe terenul Slovaciei, 4-3.

Slovacia - Kosovo 3-4 după 1-0 și 2-1

Martin Valjent (6) a deschis scorul pentru slovaci, dar kosovarii au egalat prin Veldin Hodza (21). 

La pauză, Slovacia avea avantaj, 2-1 graţie golului înscris de Lukas Haraslin (45). 

Kosovo a egalat imediat după pauză, prin Fisnik Asllani (47), iar apoi a mai punctat de două ori, prin Florent Muslija (60) şi Kreshnik Hajrizi (72). 

Ultimul gol a fost înscris de David Strelec (90+4), prea târziu pentru slovaci.

Ce-a fost bun a plecat din Superligă, ce-a rămas în campionatul nostru a prins doar lotul preliminar

La kosovari au jucat și foștii jucători din Superligă Albion Rrahmani (Sparta Praga, ex-Rapid) și Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr, ex-CFR Cluj), dar ambii au intrat abia în minutul 90, când scorul era 4-2.

Ermal Krasniqi (Legia Varșovia, ex-CFR Cluj, Rapid), alt fotbalist trecut prin Superligă, a fost rezervă, în timp ce fundașul central Leard Sadriu (FC Argeș) nu a mai prins în cele din urmă lotul final pentru meciul cu slovacii, așa cum s-a întâmplat și cu atacanții Meriton Korenica (CFR Cluj) și Drilon Hazrollaj (Rapid).

