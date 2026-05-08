Cele două formații se vor duela în cadrul etapei #8 din play-off-ul Superligii României. Partida se va disputa pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj și la centru va arbitra Istvan Kovacs.

CFR Cluj - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00! Duel tare în play-off

Înaintea partidei, oltenii sunt lideri în campionat cu 45 de puncte, cu cinci victorii și două înfrângeri în grupa de campionat.

La poli opuși, CFR Cluj ocupă locul al treilea cu 40 de puncte, la două distanță de locul doi ocupat de „U” Cluj. Trupa lui Pancu a înregistrat patru victorii, o remiză și două înfrângeri în acest play-off.

În meciul tur, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-0 după golurile marcate de Anzor și Assad Al Hamlawi.