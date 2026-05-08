Sepsi s-a impus cu 2-0 pe terenului Stelei, într-un meci din runda a 8-a din play-off-ul Ligii 2.

Golul doi al meciului a fost semnat de Alin Techereș. Puștiul de 19 ani a înscris în poarta Stelei cu o bijuterie din rabona.

Mutu și Marica au refăcut super golul puștiului de la Sepsi

A doua zi după meci, Adrian Mutu și Ciprian Marica și-au propus să recreeze reușita lui Techereș, iar fostul jucător de la Inter și Fiorentina a fost cel mai aproape de execuția originală.

Nici Ciprian Marica nu s-a lăsat mai prejos și a trimis mingea în plasă din rabona.

Gol senzațional în Steaua - Sepsi: i-a umilit pe roș-albaștri în zi de sărbătoare

Steliștii au sărbătorit evenimentul în partida Steaua - Sepsi, dar pe teren jucătorii nu au fost la nivelul coregrafilor din tribune.

Alin Techereș a înscris un gol senzațional din rabona de la marginea careului. Jucătorul de 19 ani a trimis un șut senzațional și l-a lăsat fără replică pe portarul Stelei.