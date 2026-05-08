Cristi Chivu a cucerit trofeul Serie A în primul sezon pe banca lui Inter și a făcut-o detașat, cu trei etape înainte de final.

Antrenorul român ar putea face „dubla” și envent-ul în Italia, dacă se va impune în finala Cupei Italiei cu Lazio.

Ce a spus Adrian Mutu despre performanța lui Chivu de la Inter

Adrian Mutu a fost întrebat despre realizările lui Cristi Chivu din primul său sezon la Inter.

„Briliantul” l-a felicitat pe fostul său coleg de la echipa națională și a evidențiat faptul că performanța lui Chivu îi ajută și pe antrenorii români.

„(n.r. cum ai văzut succesul lui Cristi Chivu în Italia?) M-am bucurat pentru Cristi ca pentru noi, pentru că pe lângă faptul că el a reușit ceva important ne dă și nouă un timpul, ne dă niște 'puncte', nou antrenorilor români.

Probabil că acum lumea începe să își schimbe perspectiva despre ceea ce înseamnă antrenorul român, iar Cristi a făcut pasul ăsta important, a câștigat trofeul ăsta important, poate să câștige încă unul. A avut o șansă mare în Italia, a fructificat-o și să vedem ce va face și la anul”, a spus Adrian Mutu, la „Academia Adrian Mutu”.

După Scudetto, Chivu poate câștiga și Coppa Italia.

Sezonul 2025-2026 rămâne în cărțile de istorie ca cel care i-a schimbat radical cariera lui Cristi Chivu (45 de ani). ”Instalat” în vara anului trecut la Inter Milano după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, antrenorul român a întrecut toate așteptările și a reușit să câștige detașat titlul la care și-au anunțat candidatura și AC Milan, Juventus sau Napoli.

Este o performanță uriașă și pentru fotbalul nostru, deoarece Chivu a devenit primul antrenor român care câștigă un titlu de campion în cele mai bine cotat cinci ligi ale Europei. Un succes în Coppa Italia, acolo unde Inter a ajuns după ce a câștigat dramatic meciul cu Como (3-2, după ce a fost condusă cu 0-2), îl poate trimite pe fostul căpitan al naționalei noastre direct în istorie ca primul tehnician care câștigă eventul cu Inter după o pauză de 16 ani, după ”mandatul” lui Jose Mourinho.