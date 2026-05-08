Adrian Mutu (47 de ani) a antrenat-o ultima dată pe Petrolul Ploiești în perioada decembrie 2024 - martie 2025, unde a strâns 10 apariții la cârma ”lupilor galbeni” și a înregistrat o medie de 0.9 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Adrian Mutu își anunță revenirea în antrenorat: ”Încep de la vară”

Fostul mare internațional român a evidențiat că se pregătește să revină în antrenorat și că la vară își va căuta un nou angajament. Adrian Mutu le-a mai antrenat pe CFR Cluj, Netfchi Baku, Rapid, FCU Craiova, Wahda Reserve și FC Voluntari.

În 2020-2021, Mutu a fost selecționerul României U21

Vorbind despre revenirea sa, ”Briliantul” a lăsat o ușă deschisă și pentru Rapid, de la care a plecat înainte să înceapă sezonul 2023/24, după ce a dat curs unei oferte din Azerbaidjan.

Rapid ar fi bătut palma cu Daniel Pancu. Costel Gâlcă, actualul ”principal”, ar urma să plece la finele actualei stagiuni.

”Acum nu are niciun rost să vorbim. La vară îmi voi căuta un angajament și sper ca de la vară să începem.

Nu zic nu. Rapid e o echipă bine organizată, nu a obținut rezultatele anul ăsta pe care le-au sperat. Dar am înțeles că s-au înțeles cu Daniel Pancu.

Ce am spus despre Pancu este că s-a maturizat, e mult mai calm. E pe drumul cel bun și merită o șansă, fiind și un rapidist. E unul dintre foștii jucători emblematici ai acestui club și să vedem ce va face”, a spus Mutu, potrivit Digi Sport.

Ca jucător, Mutu a fost legitimat la FC Argeș, Dinamo, Inter, Hellas Verona, Parma, Chelsea, Livorno, Juventus, Cesena, Petrolul, Pune City și ASA Tg. Mureș.