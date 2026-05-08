Starul Universității, făcut praf de Mutu: „Are probleme mari de caracter!“

Universitatea Craiova e aproape de a cuceri un titlu așteptat în Bănie de 35 de ani! Când mai sunt doar trei etape din play-off, oltenii au un avans de trei puncte față de Universitatea Cluj, cea mai apropiată rivală din clasament.
Paradoxal, într-un moment atât de important, antrenorul Filipe Coelho (45 de ani) l-a scos din echipa de start pe Ștefan Baiaram (23 de ani). În această seară, când s-au anunțat echipele de start pentru confruntarea CFR Cluj – Universitatea Craiova, s-a confirmat că Baiaram va fi pe bancă pentru al treilea joc succesiv!
Această situație l-a indignat pe Adrian Mutu (47 de ani), prezent în studioul Digi Sport.
„Baiaram dă dovadă de mari probleme cu caracterul său. Să nu joci în asemenea meciuri… Înseamnă că antrenorul nu vede în tine anumite lucruri. Și la capitolul de caracter, Baiaram are anumite lipsuri. Și e mare păcat. Pentru că e un jucător supertalentat. În asemenea situații, când în joc sunt trofee, antrenorii se bazează pe jucătorii de caracter, în primul rând. Dacă l-aș vedea pe Baiaram față în față, i-aș spune mai multe cu siguranță. Pentru că sunt anumite lucruri care nu pot fi spuse la televizor“, a declarat Mutu.
De amintit că Baiaram a avut un conflict și cu fostul antrenor al Universității, Mirel Rădoi, la începutul acestui sezon.