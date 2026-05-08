Starul Universității, făcut praf de Mutu: „Are probleme mari de caracter!“

Universitatea Craiova e aproape de a cuceri un titlu așteptat în Bănie de 35 de ani! Când mai sunt doar trei etape din play-off, oltenii au un avans de trei puncte față de Universitatea Cluj, cea mai apropiată rivală din clasament.

Paradoxal, într-un moment atât de important, antrenorul Filipe Coelho (45 de ani) l-a scos din echipa de start pe Ștefan Baiaram (23 de ani). În această seară, când s-au anunțat echipele de start pentru confruntarea CFR Cluj – Universitatea Craiova, s-a confirmat că Baiaram va fi pe bancă pentru al treilea joc succesiv!