Adrian Mazilu a avut un sezon sub așteptări în tricoul lui Dinamo, după ce a fost adus în vara anului trecut liber de contract.

La doar 20 de ani, extrema dreapta poate confirma așteptările sub comanda lui Nuno Campos în stagiunea care stă să înceapă.

Costel Orac a spus care este cheia revenirii lui Mazilu

Costel Orac a fost contactat de Sport.ro și a vorbit despre situația lui Adrian Mazilu, despre care Andrei Nicolescu a spus că va continua la Dinamo.

Fostul fotbalist al „câinilor”, în perioadele 1981-1989 și 1990-1991 crede că fotbalistul de 20 de ani are nevoie de încredere din partea noului antrenor al echipei roș-albe, dar a subliniat că revenirea la forma pe care a arătat-o în tricoul lui Farul depinde în mare parte de fostul jucător al lui Brighton.

„(n.r. Situația lui Adrian Mazilu cum o vedeți?) Depinde doar de el și de antrenor, dacă antrenorul are calitatea asta și îi place să lucreze cu jucători tineri, probabil că îl va forța și pe el, cum l-a forțat și Kopic o perioadă.

Mazilu nu a dat randament, dar poate că s-a acomodat mai greu, vine și după doi ani în care a avut probleme cu accidentările și nu știu dacă vor apărea din nou.”, a spus Costel Orac, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Fotbalistul adus de Dinamo în vara anului trecut a jucat doar 15 partide în tricoul „câinilor roșii” și nu a reușit să înscrie sau să paseze decisiv.

Adrian Mazilu a debutat în tricoul lui Dinamo în finalul lunii noiembrie, într-o victorie a „câinilor” cu Oțelul și a jucat ultimul meci al sezonului 2025/2026 în play-off, cu ”U” Cluj, în aprilie.

650.000 de euro este cota lui Adrian Mazilu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.