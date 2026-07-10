Anul trecut, ”câinii” au ratat la limită calificarea în cupele europene, după ce au pierdut finala barajului cu FCSB (1-2). Acum, cu Nuno Campos (51 de ani) antrenor, Dinamo vrea cel puțin accederea într-o competiție organizată de UEFA.

În ultimii ani, obiectivele au fost din ce în ce mai îndrăznețe la Dinamo, ținând cont de faptul că șefii clubului au investit sume importante pentru transferuri, iar la nivel financiar s-au achitat toate datoriile.

Acționarii de la Dinamo, investiții de 17 milioane de euro în club

Acționarii din Red&White au achitat nu mai puțin de 17 milioane de euro din 2023, de când au preluat proiectul, și până în prezent, spune președintele Consiliului de Administrație, Dan Gătăianțu.

„În total până acum pe tot parcursul proiectului, din Red&White am virat la Dinamo peste 17 milioane de euro.

Am început acest proiect în februarie 2023. Înseamnă peste 4 milioane de euro în fiecare sezon”, a spus Gătăianțu, potrivit Fanatik.ro.

Structura acționariatului de la Dinamo:

Red&White 2022 Management – 80,77%

Asociația Peluza „Cătălin Hîldan” – 12,06%

Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo – 7,03 %

Lotus Perfect (Dorin Șerdean) – 0,1%

Asociația Dinamo- Socios – 0,024%

Cionca Andrei Valentin – 0,0068%

Sorin Preda – 0,0068%

Dinamo, în această perioadă de mercato

Antrenor - Nuno Campos (nou)

Veniri - Răzvan Radu (Metalul Buzău / 60.000 euro), Ianis Doană (CSM Reșița / 25.000 euro), Yacine Bourhane (Aris Limassol / gratis), Oliver Hintsa (Sogndal / gratis), Martin Pascual (CD Mirandes / gratis), Alaa Bellaarouch (Sporting Braga / împrumutat), Adriano Manole (CFC Argeș / gratis), Ștefan Opriș (FCU Cluj / gratis), Eduard Ilincaș (promovat de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - David Irimia (Metaloglobus), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Costin Amzăr (Al Nasr SC), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău), Codruț Sandu (Corvinul), Ianys Neculai (CS Dinamo), Peter Maapia (Gloria Bistrița), Sanusi Hussaini (Minaur Baia Mare), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Ahmed Bala (Înainte Modelu), Andrei Ionică (LPSHD Clinceni), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș), Luca Bărbulescu (Corvinul), Casian Soare (CS Dinamo)

Plecări - Valentin Țicu (FCV Farul / gratis), Eddy Gnahore (FCSB / gratis), Matei Marin (ASA Tg. Mureș / gratis), Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko (contracte încheiate), Costin Amzăr (contract reziliat), Valentin Dumitrache (Chindia / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat), Ianis Doană (Știința Poli Timișoara / împrumutat)