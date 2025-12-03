Adrian Mazilu, declarație surprinzătoare după ce a jucat împotriva fostei echipe: „M-ar fi motivat”

Adrian Mazilu, declarație surprinzătoare după ce a jucat împotriva fostei echipe: „M-ar fi motivat"
Dinamo a remizat în fața Farului, scor 0-0, într-un meci din runda a doua a Cupei României.

„Câinii” au dominat partida cu echipa lui Ianis Zicu, dar nu au reușit să înscrie în meciul jucat la Ovidiu.

În cele din urmă, cele două formații și-au împărțit punctele în duelul din Grupa D. Dinamo se află pe locul doi cu patru puncte, în timp ce Farul are două puncte și se află pe poziția a patra.

Mazilu: „M-ar fi motivat mult să dau un gol chiar împotriva fostei mele echipe”

Adrian Mazilu a intrat în a doua repriză și a avut o prestație bună și a fost aproape să marcheze în finalul meciului.

Jucătorul sosit în acest sezon la Dinamo a spus că și-ar fi dorit să marcheze un gol împotriva fostei sale echipe pentru moarul său. 

„A fost un rezultat bun, am jucat de la egal la egal cu o echipă foarte bună și cred că puteam să înscriem. Am avut o ocazie, acum sunt la Dinamo, trebuie să dau totul, să mulțumesc fanii, pe mine, pentru că am avut o perioadă destul de lungă în care nu am jucat. M-ar fi motivat mult să dau un gol chiar împotriva fostei mele echipe.

Sunt într-o formă destul de bună, dar mai am de pus la punct partea fizică. Trebuie să mă adaptez, să muncesc mult mai mult la antrenamente și ușor, ușor sper să mă reglez din orice punct de vedere.

(n.r. Când te puteam venea din nou 100% fizic?) Nu știu, în cantonamentul de iarnă voi da maximum pentru a reuși să fiu 100%. (n.r. meciul de cupă cu Hermannstadt) Un meci ca toate celelalte, trebuie să luăm cele trei puncte pentru a ne califica.

(n.r. Nimic special pentru tine să te întorci aici pe acest stadion?) Ba da, plin de emoții înainte să ajung la stadion, toată ziua a fost o zi plină de emoție din orice punct de vedere și când m-am întors aici și eram în celălalt vestiar m-am simțit puțin ciudat”, a spus Adrian Mazilu, după remiza cu Farul.

