Radu Drăgușin a fost transferat de Fiorentina de la Tottenham în schimbul a 19 milioane de euro.

Fotbalistul român a semnat un contract până în 2031 cu gruparea „viola”, pentru a juca mai multe decât a făcut-o la Tottenham.

Ce l-a sfătuit Edi Iordănescu pe Radu Drăgușin

Edi Iordănescu a rămas apropiat de fotbaliștii alături de care a reușit o campanie extraordinară la EURO 2024.

Printre aceștia se numără și Radu Drăgușin, pe care fostul selecționer l-a sfătuit să meargă la o echipă la care să joace regulat.

„Am fost în contact aproape permanent cu el (n.r. Drăguşin). Ultima oară am fost la jocul lor de la Madrid şi eram în apropierea zonei unde s-a încălzit. L-am strigat şi mi-a recunoscut vocea.

Şi-a făcut ochii mari, nu se aştepta să mă vadă acolo. După meci m-a sunat şi am povestit.

I-am spus că are nevoie să meargă şi să joace, mai ales după ce a trecut prin accidentare.

Are nevoie de încredere, de un mediu nou, undeva să fie susţinut, de puţină răbdare ca să se pună 100% pe picioare, să-şi găsească ritmul şi o schimbare de loc i-ar face bine.

El a ales Fiorentina. E un fotbal pe care îl cunoaşte, a crescut acolo, s-a format acolo, a avut succes acolo şi sunt sigur că e un mediu care îi va oferi încrederea necesară, confortul emoţional şi susţinerea necesară pentru a reveni acolo sau chiar mai sus”, a spus Edi Iordănescu pentru Prima Sport.

Radu Drăgușin a fost format la academia lui Juventus, a mai evoluat în Serie A pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa, iar în ianuarie 2024 Tottenham a plătit aproape 30 de milioane de euro pentru transferul său.

Până în prezent, fundașul român a adunat 193 de meciuri oficiale în carieră, cu 12 goluri și două pase decisive. În Serie A a bifat 40 de apariții și două goluri, iar în Premier League a evoluat în 35 de partide pentru Tottenham.