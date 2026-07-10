Radu Drăgușin a fost transferat de Fiorentina de la Tottenham în schimbul a 19 milioane de euro.
Fotbalistul român a semnat un contract până în 2031 cu gruparea „viola”, pentru a juca mai multe decât a făcut-o la Tottenham.
Ce l-a sfătuit Edi Iordănescu pe Radu Drăgușin
Edi Iordănescu a rămas apropiat de fotbaliștii alături de care a reușit o campanie extraordinară la EURO 2024.
Printre aceștia se numără și Radu Drăgușin, pe care fostul selecționer l-a sfătuit să meargă la o echipă la care să joace regulat.
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„Am fost în contact aproape permanent cu el (n.r. Drăguşin). Ultima oară am fost la jocul lor de la Madrid şi eram în apropierea zonei unde s-a încălzit. L-am strigat şi mi-a recunoscut vocea.
Şi-a făcut ochii mari, nu se aştepta să mă vadă acolo. După meci m-a sunat şi am povestit.
I-am spus că are nevoie să meargă şi să joace, mai ales după ce a trecut prin accidentare.
Are nevoie de încredere, de un mediu nou, undeva să fie susţinut, de puţină răbdare ca să se pună 100% pe picioare, să-şi găsească ritmul şi o schimbare de loc i-ar face bine.
El a ales Fiorentina. E un fotbal pe care îl cunoaşte, a crescut acolo, s-a format acolo, a avut succes acolo şi sunt sigur că e un mediu care îi va oferi încrederea necesară, confortul emoţional şi susţinerea necesară pentru a reveni acolo sau chiar mai sus”, a spus Edi Iordănescu pentru Prima Sport.
Radu Drăgușin a fost format la academia lui Juventus, a mai evoluat în Serie A pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa, iar în ianuarie 2024 Tottenham a plătit aproape 30 de milioane de euro pentru transferul său.
Până în prezent, fundașul român a adunat 193 de meciuri oficiale în carieră, cu 12 goluri și două pase decisive. În Serie A a bifat 40 de apariții și două goluri, iar în Premier League a evoluat în 35 de partide pentru Tottenham.